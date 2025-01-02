Crypterium 价格 (CRPT)
今天 Crypterium (CRPT) 的实时价格为 0.01510208 USD。目前其市值为 $ 1.28M USD。CRPT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Crypterium 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 34.56 USD
- Crypterium 当天价格变化为 -3.53%
- 其循环供应量为 84.97M USD
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今天内，Crypterium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00055280960788201。
在过去30天内，Crypterium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0068487978。
在过去60天内，Crypterium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008312879。
在过去90天内，Crypterium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000818672442162287。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00055280960788201
|-3.53%
|30天
|$ -0.0068487978
|-45.35%
|60天
|$ +0.0008312879
|+5.50%
|90天
|$ +0.000818672442162287
|+5.73%
Crypterium 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.05%
-3.53%
-10.07%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Crypterium is revolutionary digital mobile cryptobank. Crypterium is aiming on provision of comprehensive vertical integrated services, considering collaboration with other cryptocurrency solutions and teams of blockchain enthusiasts.
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|1 CRPT 兑换 AUD
A$0.024163328
|1 CRPT 兑换 GBP
￡0.012081664
|1 CRPT 兑换 EUR
€0.0144979968
|1 CRPT 兑换 USD
$0.01510208
|1 CRPT 兑换 MYR
RM0.0675062976
|1 CRPT 兑换 TRY
₺0.5332544448
|1 CRPT 兑换 JPY
¥2.3704224768
|1 CRPT 兑换 RUB
₽1.67633088
|1 CRPT 兑换 INR
₹1.2943992768
|1 CRPT 兑换 IDR
Rp243.5819013824
|1 CRPT 兑换 PHP
₱0.8733532864
|1 CRPT 兑换 EGP
￡E.0.7665815808
|1 CRPT 兑换 BRL
R$0.0957471872
|1 CRPT 兑换 CAD
C$0.0217469952
|1 CRPT 兑换 BDT
৳1.80469856
|1 CRPT 兑换 NGN
₦23.3777177984
|1 CRPT 兑换 UAH
₴0.6351934848
|1 CRPT 兑换 VES
Bs0.77020608
|1 CRPT 兑换 PKR
Rs4.206684384
|1 CRPT 兑换 KZT
₸7.9275348544
|1 CRPT 兑换 THB
฿0.51724624
|1 CRPT 兑换 TWD
NT$0.4964053696
|1 CRPT 兑换 CHF
Fr0.013591872
|1 CRPT 兑换 HKD
HK$0.1173431616
|1 CRPT 兑换 MAD
.د.م0.152531008