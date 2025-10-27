Cronos Legends（CLG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 107.8 $ 107.8 $ 107.8 24H最低价 $ 123.6 $ 123.6 $ 123.6 24H最高价 24H最低价 $ 107.8$ 107.8 $ 107.8 24H最高价 $ 123.6$ 123.6 $ 123.6 历史最高 $ 474.6$ 474.6 $ 474.6 最低价 $ 52.75$ 52.75 $ 52.75 涨跌幅（1H） +0.06% 涨跌幅（1D） +13.72% 漲跌幅（7D） +65.37% 漲跌幅（7D） +65.37%

Cronos Legends（CLG）当前实时价格为 $123.52。过去 24 小时内，CLG 的交易价格在 $ 107.8 至 $ 123.6 之间波动，市场活跃度显著。CLG 的历史最高价为 $ 474.6，历史最低价为 $ 52.75。

从短期表现来看，CLG 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.06%，过去 24 小时内变动为 +13.72%，过去 7 天内累计变动为 +65.37%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cronos Legends（CLG）市场信息

市值 $ 40.82K$ 40.82K $ 40.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 58.92K$ 58.92K $ 58.92K 流通量 331.18 331.18 331.18 总供应量 477.9525 477.9525 477.9525

Cronos Legends 的当前市值为 $ 40.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLG 的流通量为 331.18，总供应量是 477.9525，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 58.92K。