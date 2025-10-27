ComputerStrategy（CMPSTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.28% 涨跌幅（1D） -9.81% 漲跌幅（7D） -29.96% 漲跌幅（7D） -29.96%

ComputerStrategy（CMPSTR）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，CMPSTR 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CMPSTR 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CMPSTR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.28%，过去 24 小时内变动为 -9.81%，过去 7 天内累计变动为 -29.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ComputerStrategy（CMPSTR）市场信息

市值 $ 22.75K$ 22.75K $ 22.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.75K$ 22.75K $ 22.75K 流通量 931.60M 931.60M 931.60M 总供应量 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446

ComputerStrategy 的当前市值为 $ 22.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CMPSTR 的流通量为 931.60M，总供应量是 931596964.5336446，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.75K。