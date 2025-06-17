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Coldint 价格 (SN29)

USD

Coldint (SN29) 实时价格图表

$1.25
$1.25$1.25
-8.60%(1D)

今天 Coldint (SN29) 的价格

今天 Coldint (SN29) 的实时价格为 1.25 USD。目前其市值为 $ 1.61M USD。SN29 兑换 USD 的价格为实时更新。
Coldint 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Coldint 当天价格变化为 -8.67%
- 其循环供应量为 1.29M USD

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Coldint (SN29) 价格表现 USD

今天内，Coldint 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.118425510103642
在过去30天内，Coldint 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Coldint 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Coldint 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.118425510103642-8.67%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Coldint (SN29) 价格分析

Coldint 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

$ 1.82
$ 1.82$ 1.82

-1.05%

-8.67%

-25.88%

Coldint (SN29) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
----

1.29M
1.29M 1.29M

什么是Coldint (SN29)

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Coldint (SN29) 资源

官网

Coldint（SN29）代币经济

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SN29 兑换为当地货币

1 SN29 兑换 VND
32,893.75
1 SN29 兑换 AUD
A$1.9
1 SN29 兑换 GBP
0.9125
1 SN29 兑换 EUR
1.075
1 SN29 兑换 USD
$1.25
1 SN29 兑换 MYR
RM5.3
1 SN29 兑换 TRY
49.25
1 SN29 兑换 JPY
¥180.7375
1 SN29 兑换 RUB
98
1 SN29 兑换 INR
107.8
1 SN29 兑换 IDR
Rp20,491.8
1 SN29 兑换 KRW
1,705.3125
1 SN29 兑换 PHP
70.9375
1 SN29 兑换 EGP
￡E.62.6375
1 SN29 兑换 BRL
R$6.8625
1 SN29 兑换 CAD
C$1.6875
1 SN29 兑换 BDT
152.8
1 SN29 兑换 NGN
1,931.9875
1 SN29 兑换 UAH
51.9375
1 SN29 兑换 VES
Bs127.5
1 SN29 兑换 PKR
Rs353.8
1 SN29 兑换 KZT
640.6875
1 SN29 兑换 THB
฿40.625
1 SN29 兑换 TWD
NT$36.8375
1 SN29 兑换 AED
د.إ4.5875
1 SN29 兑换 CHF
Fr1.0125
1 SN29 兑换 HKD
HK$9.8
1 SN29 兑换 MAD
.د.م11.3875
1 SN29 兑换 MXN
$23.65