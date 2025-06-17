Coldint 价格 (SN29)
今天 Coldint (SN29) 的实时价格为 1.25 USD。目前其市值为 $ 1.61M USD。SN29 兑换 USD 的价格为实时更新。
Coldint 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Coldint 当天价格变化为 -8.67%
- 其循环供应量为 1.29M USD
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今天内，Coldint 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.118425510103642。
在过去30天内，Coldint 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Coldint 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Coldint 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.118425510103642
|-8.67%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Coldint 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.05%
-8.67%
-25.88%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SN29 兑换 VND
₫32,893.75
|1 SN29 兑换 AUD
A$1.9
|1 SN29 兑换 GBP
￡0.9125
|1 SN29 兑换 EUR
€1.075
|1 SN29 兑换 USD
$1.25
|1 SN29 兑换 MYR
RM5.3
|1 SN29 兑换 TRY
₺49.25
|1 SN29 兑换 JPY
¥180.7375
|1 SN29 兑换 RUB
₽98
|1 SN29 兑换 INR
₹107.8
|1 SN29 兑换 IDR
Rp20,491.8
|1 SN29 兑换 KRW
₩1,705.3125
|1 SN29 兑换 PHP
₱70.9375
|1 SN29 兑换 EGP
￡E.62.6375
|1 SN29 兑换 BRL
R$6.8625
|1 SN29 兑换 CAD
C$1.6875
|1 SN29 兑换 BDT
৳152.8
|1 SN29 兑换 NGN
₦1,931.9875
|1 SN29 兑换 UAH
₴51.9375
|1 SN29 兑换 VES
Bs127.5
|1 SN29 兑换 PKR
Rs353.8
|1 SN29 兑换 KZT
₸640.6875
|1 SN29 兑换 THB
฿40.625
|1 SN29 兑换 TWD
NT$36.8375
|1 SN29 兑换 AED
د.إ4.5875
|1 SN29 兑换 CHF
Fr1.0125
|1 SN29 兑换 HKD
HK$9.8
|1 SN29 兑换 MAD
.د.م11.3875
|1 SN29 兑换 MXN
$23.65