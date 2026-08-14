Coinbase Wrapped MEGA 今日价格

Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) 今日实时价格为 $ 0.03207392，过去 24 小时内变化了 4.70%。当前 CBMEGA 兑 USD 的汇率为 $ 0.03207392 每 CBMEGA。

Coinbase Wrapped MEGA 目前市值在 $ 830,163 排名第 #-，流通供应量为 25.88M CBMEGA。过去 24 小时内，CBMEGA 的交易价格在 $ 0.03184477（低点）和 $ 0.03365098（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.172413，而历史最低价为 $ 0.02831716。

短期表现方面，CBMEGA 在过去一小时内波动了 -0.69%，过去7 天内波动了 -11.77%。过去一天，总交易量达到 $ 161.53K。

Coinbase Wrapped MEGA（CBMEGA）市场信息

市值 $ 830.16K$ 830.16K $ 830.16K 成交量（24H） $ 161.53K$ 161.53K $ 161.53K 完全稀释市值 $ 830.16K$ 830.16K $ 830.16K 流通量 25.88M 25.88M 25.88M 总供应量 25,883,157.30764397 25,883,157.30764397 25,883,157.30764397

Coinbase Wrapped MEGA 的当前市值为 $ 830.16K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 161.53K。CBMEGA 的流通量为 25.88M，总供应量是 25883157.30764397，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 830.16K。