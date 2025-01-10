Coder GF 价格 (CODERGF)
今天 Coder GF (CODERGF) 的实时价格为 0.00176149 USD。目前其市值为 $ 1.76M USD。CODERGF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Coder GF 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.85M USD
- Coder GF 当天价格变化为 +16.94%
- 其循环供应量为 999.95M USD
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今天内，Coder GF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002552。
在过去30天内，Coder GF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Coder GF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Coder GF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0002552
|+16.94%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Coder GF 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+6.97%
+16.94%
-46.95%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 CODERGF 兑换 AUD
A$0.0028359989
|1 CODERGF 兑换 GBP
￡0.0014268069
|1 CODERGF 兑换 EUR
€0.0017086453
|1 CODERGF 兑换 USD
$0.00176149
|1 CODERGF 兑换 MYR
RM0.0079090901
|1 CODERGF 兑换 TRY
₺0.0623919758
|1 CODERGF 兑换 JPY
¥0.2778222028
|1 CODERGF 兑换 RUB
₽0.1783508625
|1 CODERGF 兑换 INR
₹0.1514000655
|1 CODERGF 兑换 IDR
Rp28.4111250547
|1 CODERGF 兑换 PHP
₱0.1029238607
|1 CODERGF 兑换 EGP
￡E.0.0890609344
|1 CODERGF 兑换 BRL
R$0.0106393996
|1 CODERGF 兑换 CAD
C$0.0025365456
|1 CODERGF 兑换 BDT
৳0.2148665502
|1 CODERGF 兑换 NGN
₦2.7267512902
|1 CODERGF 兑换 UAH
₴0.0746695611
|1 CODERGF 兑换 VES
Bs0.09335897
|1 CODERGF 兑换 PKR
Rs0.4912091014
|1 CODERGF 兑换 KZT
₸0.9261209824
|1 CODERGF 兑换 THB
฿0.0609299391
|1 CODERGF 兑换 TWD
NT$0.0580587104
|1 CODERGF 兑换 CHF
Fr0.0016029559
|1 CODERGF 兑换 HKD
HK$0.0137043922
|1 CODERGF 兑换 MAD
.د.م0.0177205894