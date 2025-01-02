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coby 价格 (COBY)

USD

coby (COBY) 实时价格图表

$0.00257793
$0.00257793$0.00257793
+1.50%(1D)

今天 coby (COBY) 的价格

今天 coby (COBY) 的实时价格为 0.00257793 USD。目前其市值为 $ 2.58M USD。COBY 兑换 USD 的价格为实时更新。
coby 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 189.70K USD
- coby 当天价格变化为 +1.57%
- 其循环供应量为 999.64M USD

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coby (COBY) 价格表现 USD

今天内，coby 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，coby 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014378432
在过去60天内，coby 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016560070
在过去90天内，coby 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.006217364214519155

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.57%
30天$ -0.0014378432-55.77%
60天$ -0.0016560070-64.23%
90天$ -0.006217364214519155-70.68%

coby (COBY) 价格分析

coby 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00230651
$ 0.00230651$ 0.00230651

$ 0.00266543
$ 0.00266543$ 0.00266543

$ 0.01995878
$ 0.01995878$ 0.01995878

-2.31%

+1.57%

-11.91%

coby (COBY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.58M
$ 2.58M$ 2.58M

$ 189.70K
$ 189.70K$ 189.70K

999.64M
999.64M 999.64M

什么是coby (COBY)

Coby is a unique, community-driven meme token originally created on Pumpfun and now flourishing on the Solana blockchain. After the original developer sold and exited, the Coby token has been embraced and revitalized by a passionate community that now leads its development and direction. Coby stands out as a distinct and original character—neither a dog nor a cat—who is insanely cute, friendly, and represents inclusivity and positivity. With its strong and dedicated community, Coby is more than just a meme token; it’s a symbol of collective creativity and decentralized collaboration, aiming to create a fun and engaging ecosystem on Solana.

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coby (COBY) 资源

官网

大家还在问：关于 coby (COBY) 的其他问题

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COBY 兑换为当地货币

1 COBY 兑换 AUD
A$0.004124688
1 COBY 兑换 GBP
0.002062344
1 COBY 兑换 EUR
0.0024748128
1 COBY 兑换 USD
$0.00257793
1 COBY 兑换 MYR
RM0.0115233471
1 COBY 兑换 TRY
0.0910524876
1 COBY 兑换 JPY
¥0.4045545549
1 COBY 兑换 RUB
0.28615023
1 COBY 兑换 INR
0.2210317182
1 COBY 兑换 IDR
Rp41.5795103079
1 COBY 兑换 PHP
0.1490559126
1 COBY 兑换 EGP
￡E.0.1309072854
1 COBY 兑换 BRL
R$0.0163440762
1 COBY 兑换 CAD
C$0.0037122192
1 COBY 兑换 BDT
0.308062635
1 COBY 兑换 NGN
3.9905840814
1 COBY 兑换 UAH
0.1084277358
1 COBY 兑换 VES
Bs0.13147443
1 COBY 兑换 PKR
Rs0.7180824015
1 COBY 兑换 KZT
1.3532327949
1 COBY 兑换 THB
฿0.0883972197
1 COBY 兑换 TWD
NT$0.0847365591
1 COBY 兑换 CHF
Fr0.002320137
1 COBY 兑换 HKD
HK$0.0200305161
1 COBY 兑换 MAD
.د.م0.026037093