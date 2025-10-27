CLONES（CLONES）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00472169$ 0.00472169 $ 0.00472169 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.04% 涨跌幅（1D） +12.65% 漲跌幅（7D） -1.35% 漲跌幅（7D） -1.35%

CLONES（CLONES）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，CLONES 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CLONES 的历史最高价为 $ 0.00472169，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CLONES 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.04%，过去 24 小时内变动为 +12.65%，过去 7 天内累计变动为 -1.35%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CLONES（CLONES）市场信息

市值 $ 334.95K$ 334.95K $ 334.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 343.54K$ 343.54K $ 343.54K 流通量 975.00M 975.00M 975.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CLONES 的当前市值为 $ 334.95K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLONES 的流通量为 975.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 343.54K。