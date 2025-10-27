ChicagoCoin（CLT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00380081 $ 0.00380081 $ 0.00380081 24H最低价 $ 0.00385966 $ 0.00385966 $ 0.00385966 24H最高价 24H最低价 $ 0.00380081$ 0.00380081 $ 0.00380081 24H最高价 $ 0.00385966$ 0.00385966 $ 0.00385966 历史最高 $ 0.00507574$ 0.00507574 $ 0.00507574 最低价 $ 0.0021948$ 0.0021948 $ 0.0021948 涨跌幅（1H） -0.36% 涨跌幅（1D） -0.77% 漲跌幅（7D） -0.61% 漲跌幅（7D） -0.61%

ChicagoCoin（CLT）当前实时价格为 $0.00381802。过去 24 小时内，CLT 的交易价格在 $ 0.00380081 至 $ 0.00385966 之间波动，市场活跃度显著。CLT 的历史最高价为 $ 0.00507574，历史最低价为 $ 0.0021948。

从短期表现来看，CLT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.36%，过去 24 小时内变动为 -0.77%，过去 7 天内累计变动为 -0.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ChicagoCoin（CLT）市场信息

市值 $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M 流通量 600.00M 600.00M 600.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ChicagoCoin 的当前市值为 $ 2.29M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLT 的流通量为 600.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.82M。