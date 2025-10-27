Chi（気）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00002781 $ 0.00002781 $ 0.00002781 24H最低价 $ 0.00003005 $ 0.00003005 $ 0.00003005 24H最高价 24H最低价 $ 0.00002781$ 0.00002781 $ 0.00002781 24H最高价 $ 0.00003005$ 0.00003005 $ 0.00003005 历史最高 $ 0.00205066$ 0.00205066 $ 0.00205066 最低价 $ 0.00002668$ 0.00002668 $ 0.00002668 涨跌幅（1H） +0.04% 涨跌幅（1D） +6.21% 漲跌幅（7D） +4.17% 漲跌幅（7D） +4.17%

Chi（気）当前实时价格为 $0.00002977。过去 24 小时内，気 的交易价格在 $ 0.00002781 至 $ 0.00003005 之间波动，市场活跃度显著。気 的历史最高价为 $ 0.00205066，历史最低价为 $ 0.00002668。

从短期表现来看，気 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.04%，过去 24 小时内变动为 +6.21%，过去 7 天内累计变动为 +4.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Chi（気）市场信息

市值 $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K 流通量 999.70M 999.70M 999.70M 总供应量 999,695,435.659099 999,695,435.659099 999,695,435.659099

Chi 的当前市值为 $ 29.76K, 它过去 24 小时的交易量为 --。気 的流通量为 999.70M，总供应量是 999695435.659099，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 29.76K。