Changex 今日价格

Changex (CHANGE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CHANGE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CHANGE。

Changex 目前市值在 $ 80,874 排名第 #-，流通供应量为 202.43M CHANGE。过去 24 小时内，CHANGE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.123067，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CHANGE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 298.53。

Changex（CHANGE）市场信息

市值 $ 80.87K$ 80.87K $ 80.87K 成交量（24H） $ 298.53$ 298.53 $ 298.53 完全稀释市值 $ 169.79K$ 169.79K $ 169.79K 流通量 202.43M 202.43M 202.43M 总供应量 425,000,000.0 425,000,000.0 425,000,000.0

Changex 的当前市值为 $ 80.87K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 298.53。CHANGE 的流通量为 202.43M，总供应量是 425000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 169.79K。