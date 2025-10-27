CatSlap（SLAP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.01007296$ 0.01007296 $ 0.01007296 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） +6.09% 漲跌幅（7D） +3.32% 漲跌幅（7D） +3.32%

CatSlap（SLAP）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SLAP 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SLAP 的历史最高价为 $ 0.01007296，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SLAP 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 +6.09%，过去 7 天内累计变动为 +3.32%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CatSlap（SLAP）市场信息

市值 $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.05M$ 4.05M $ 4.05M 流通量 3.95B 3.95B 3.95B 总供应量 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

CatSlap 的当前市值为 $ 2.12M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SLAP 的流通量为 3.95B，总供应量是 7547128957.623448，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.05M。