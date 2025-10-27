Caesar（CAESAR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0109108 $ 0.0109108 $ 0.0109108 24H最低价 $ 0.01226898 $ 0.01226898 $ 0.01226898 24H最高价 24H最低价 $ 0.0109108$ 0.0109108 $ 0.0109108 24H最高价 $ 0.01226898$ 0.01226898 $ 0.01226898 历史最高 $ 0.02986281$ 0.02986281 $ 0.02986281 最低价 $ 0.00704573$ 0.00704573 $ 0.00704573 涨跌幅（1H） +0.65% 涨跌幅（1D） -3.99% 漲跌幅（7D） -6.50% 漲跌幅（7D） -6.50%

Caesar（CAESAR）当前实时价格为 $0.01161235。过去 24 小时内，CAESAR 的交易价格在 $ 0.0109108 至 $ 0.01226898 之间波动，市场活跃度显著。CAESAR 的历史最高价为 $ 0.02986281，历史最低价为 $ 0.00704573。

从短期表现来看，CAESAR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.65%，过去 24 小时内变动为 -3.99%，过去 7 天内累计变动为 -6.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Caesar（CAESAR）市场信息

市值 $ 11.60M$ 11.60M $ 11.60M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.60M$ 11.60M $ 11.60M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,913.2851058 999,999,913.2851058 999,999,913.2851058

Caesar 的当前市值为 $ 11.60M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CAESAR 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999913.2851058，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.60M。