Built on Nothing（BON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.0019941$ 0.0019941 $ 0.0019941 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.49% 涨跌幅（1D） +22.37% 漲跌幅（7D） +16.09% 漲跌幅（7D） +16.09%

Built on Nothing（BON）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BON 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BON 的历史最高价为 $ 0.0019941，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.49%，过去 24 小时内变动为 +22.37%，过去 7 天内累计变动为 +16.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Built on Nothing（BON）市场信息

市值 $ 170.04K$ 170.04K $ 170.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 200.87K$ 200.87K $ 200.87K 流通量 845.95M 845.95M 845.95M 总供应量 999,320,481.906047 999,320,481.906047 999,320,481.906047

Built on Nothing 的当前市值为 $ 170.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BON 的流通量为 845.95M，总供应量是 999320481.906047，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 200.87K。