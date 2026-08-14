Build4 今日价格

Build4 (B4) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.07%。当前 B4 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 B4。

Build4 目前市值在 $ 16,754.42 排名第 #-，流通供应量为 403.38M B4。过去 24 小时内，B4 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0018319，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，B4 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +30.65%。过去一天，总交易量达到 --。

Build4（B4）市场信息

市值 $ 16.75K$ 16.75K $ 16.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 41.54K$ 41.54K $ 41.54K 流通量 403.38M 403.38M 403.38M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Build4 的当前市值为 $ 16.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。B4 的流通量为 403.38M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 41.54K。