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Buffy 价格 (BUFFY)

USD

Buffy (BUFFY) 实时价格图表

$0.06216
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-5.20%(1D)

今天 Buffy (BUFFY) 的价格

今天 Buffy (BUFFY) 的实时价格为 0.06216 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BUFFY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Buffy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 204.96 USD
- Buffy 当天价格变化为 -5.25%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Buffy (BUFFY) 价格表现 USD

今天内，Buffy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00344539007625439
在过去30天内，Buffy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0123926402
在过去60天内，Buffy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0197260222
在过去90天内，Buffy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.04237845418673118

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00344539007625439-5.25%
30天$ -0.0123926402-19.93%
60天$ -0.0197260222-31.73%
90天$ -0.04237845418673118-40.53%

Buffy (BUFFY) 价格分析

Buffy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.057727
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$ 0.066369
$ 0.066369$ 0.066369

$ 3.63
$ 3.63$ 3.63

-0.32%

-5.25%

-15.88%

Buffy (BUFFY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 204.96
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什么是Buffy (BUFFY)

Buffy is a memecoin on the Ton Blockchain, honoring Pavel Durov’s (Telegram Owner) pet dog, Buffy.

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Buffy (BUFFY) 资源

官网

大家还在问：关于 Buffy (BUFFY) 的其他问题

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BUFFY 兑换为当地货币

1 BUFFY 兑换 AUD
A$0.1000776
1 BUFFY 兑换 GBP
0.0509712
1 BUFFY 兑换 EUR
0.0602952
1 BUFFY 兑换 USD
$0.06216
1 BUFFY 兑换 MYR
RM0.27972
1 BUFFY 兑换 TRY
2.2023288
1 BUFFY 兑换 JPY
¥9.7137432
1 BUFFY 兑换 RUB
6.3689136
1 BUFFY 兑换 INR
5.3818128
1 BUFFY 兑换 IDR
Rp1,019.0162304
1 BUFFY 兑换 PHP
3.639468
1 BUFFY 兑换 EGP
￡E.3.1216752
1 BUFFY 兑换 BRL
R$0.379176
1 BUFFY 兑换 CAD
C$0.0895104
1 BUFFY 兑换 BDT
7.55244
1 BUFFY 兑换 NGN
96.8222808
1 BUFFY 兑换 UAH
2.6175576
1 BUFFY 兑换 VES
Bs3.35664
1 BUFFY 兑换 PKR
Rs17.3289648
1 BUFFY 兑换 KZT
32.9932848
1 BUFFY 兑换 THB
฿2.1463848
1 BUFFY 兑换 TWD
NT$2.0444424
1 BUFFY 兑换 CHF
Fr0.0565656
1 BUFFY 兑换 HKD
HK$0.4836048
1 BUFFY 兑换 MAD
.د.م0.6240864