Brain Frog 价格 (BRAIN)
今天 Brain Frog (BRAIN) 的实时价格为 0.01535471 USD。目前其市值为 $ 153.55K USD。BRAIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Brain Frog 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 48.14K USD
- Brain Frog 当天价格变化为 -42.80%
- 其循环供应量为 10.00M USD
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今天内，Brain Frog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01149079867784622。
在过去30天内，Brain Frog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Brain Frog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Brain Frog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01149079867784622
|-42.80%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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Brain Frog 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.22%
-42.80%
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community.
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|1 BRAIN 兑换 AUD
A$0.0247210831
|1 BRAIN 兑换 GBP
￡0.0125908622
|1 BRAIN 兑换 EUR
€0.0148940687
|1 BRAIN 兑换 USD
$0.01535471
|1 BRAIN 兑换 MYR
RM0.069096195
|1 BRAIN 兑换 TRY
₺0.5440173753
|1 BRAIN 兑换 JPY
¥2.3994805317
|1 BRAIN 兑换 RUB
₽1.5732435866
|1 BRAIN 兑换 INR
₹1.3294107918
|1 BRAIN 兑换 IDR
Rp251.7165171024
|1 BRAIN 兑换 PHP
₱0.8990182705
|1 BRAIN 兑换 EGP
￡E.0.7711135362
|1 BRAIN 兑换 BRL
R$0.093663731
|1 BRAIN 兑换 CAD
C$0.0221107824
|1 BRAIN 兑换 BDT
৳1.865597265
|1 BRAIN 兑换 NGN
₦23.9169569373
|1 BRAIN 兑换 UAH
₴0.6465868381
|1 BRAIN 兑换 VES
Bs0.82915434
|1 BRAIN 兑换 PKR
Rs4.2805860538
|1 BRAIN 兑换 KZT
₸8.1499729738
|1 BRAIN 兑换 THB
฿0.5301981363
|1 BRAIN 兑换 TWD
NT$0.5050164119
|1 BRAIN 兑换 CHF
Fr0.0139727861
|1 BRAIN 兑换 HKD
HK$0.1194596438
|1 BRAIN 兑换 MAD
.د.م0.1541612884