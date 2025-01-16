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BOOM 价格 (BOOM)

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BOOM (BOOM) 实时价格图表

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-0.70%(1D)

今天 BOOM (BOOM) 的价格

今天 BOOM (BOOM) 的实时价格为 0.367387 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BOOM 兑换 USD 的价格为实时更新。
BOOM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 342.90K USD
- BOOM 当天价格变化为 -0.71%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BOOM (BOOM) 价格表现 USD

今天内，BOOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026359399028986
在过去30天内，BOOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0118682900
在过去60天内，BOOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0211516084
在过去90天内，BOOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.05769752659553915

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0026359399028986-0.71%
30天$ -0.0118682900-3.23%
60天$ -0.0211516084-5.75%
90天$ +0.05769752659553915+18.63%

BOOM (BOOM) 价格分析

BOOM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.367988
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$ 0.370732
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$ 0.39938
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-0.51%

-0.71%

-1.75%

BOOM (BOOM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 342.90K
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什么是BOOM (BOOM)

The Boomco (BOOM) project is an innovative Web 3.0 education platform that seamlessly blends Edu-Fi and edutainment elements. Designed to democratize access to education, Boomco lowers entry barriers while ensuring sustained engagement through interactive and financially rewarding educational experiences.

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BOOM (BOOM) 资源

白皮书
官网

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BOOM 兑换为当地货币

1 BOOM 兑换 AUD
A$0.5878192
1 BOOM 兑换 GBP
0.29758347
1 BOOM 兑换 EUR
0.35636539
1 BOOM 兑换 USD
$0.367387
1 BOOM 兑换 MYR
RM1.6532415
1 BOOM 兑换 TRY
13.02019528
1 BOOM 兑换 JPY
¥57.26093782
1 BOOM 兑换 RUB
37.67921072
1 BOOM 兑换 INR
31.80836646
1 BOOM 兑换 IDR
Rp6,022.73674128
1 BOOM 兑换 PHP
21.51050885
1 BOOM 兑换 EGP
￡E.18.51263093
1 BOOM 兑换 BRL
R$2.21166974
1 BOOM 兑换 CAD
C$0.52536341
1 BOOM 兑换 BDT
44.43913152
1 BOOM 兑换 NGN
571.3602624
1 BOOM 兑换 UAH
15.45964496
1 BOOM 兑换 VES
Bs19.838898
1 BOOM 兑换 PKR
Rs102.36136594
1 BOOM 兑换 KZT
193.97298826
1 BOOM 兑换 THB
฿12.70424246
1 BOOM 兑换 TWD
NT$12.09070617
1 BOOM 兑换 CHF
Fr0.33432217
1 BOOM 兑换 HKD
HK$2.85827086
1 BOOM 兑换 MAD
.د.م3.69591322