BNBGUY（BNBGUY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +1.17% 涨跌幅（1D） +4.86% 漲跌幅（7D） -2.24%

BNBGUY（BNBGUY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BNBGUY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BNBGUY 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BNBGUY 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.17%，过去 24 小时内变动为 +4.86%，过去 7 天内累计变动为 -2.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BNBGUY（BNBGUY）市场信息

市值 $ 20.08K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 20.08K 流通量 953.10M 总供应量 953,096,958.0

BNBGUY 的当前市值为 $ 20.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BNBGUY 的流通量为 953.10M，总供应量是 953096958.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.08K。