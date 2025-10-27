BLOXWAP（BLOXWAP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00111325 24H最高价 $ 0.00131169 历史最高 $ 0.00230684 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +1.82% 涨跌幅（1D） +10.24% 漲跌幅（7D） -16.06%

BLOXWAP（BLOXWAP）当前实时价格为 $0.00128858。过去 24 小时内，BLOXWAP 的交易价格在 $ 0.00111325 至 $ 0.00131169 之间波动，市场活跃度显著。BLOXWAP 的历史最高价为 $ 0.00230684，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BLOXWAP 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.82%，过去 24 小时内变动为 +10.24%，过去 7 天内累计变动为 -16.06%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BLOXWAP（BLOXWAP）市场信息

市值 $ 1.29M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.29M 流通量 999.99M 总供应量 999,990,000.372678

BLOXWAP 的当前市值为 $ 1.29M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BLOXWAP 的流通量为 999.99M，总供应量是 999990000.372678，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.29M。