BitcoinOS 今日价格

BitcoinOS (BOS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.00%。当前 BOS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOS。

BitcoinOS 目前市值在 $ 322,701 排名第 #-，流通供应量为 7.70B BOS。过去 24 小时内，BOS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01199443，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOS 在过去一小时内波动了 -0.21%，过去7 天内波动了 +3.20%。过去一天，总交易量达到 --。

BitcoinOS（BOS）市场信息

市值 $ 322.70K$ 322.70K $ 322.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 771.28K$ 771.28K $ 771.28K 流通量 7.70B 7.70B 7.70B 总供应量 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

BitcoinOS 的当前市值为 $ 322.70K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOS 的流通量为 7.70B，总供应量是 21000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 771.28K。