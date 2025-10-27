Bitcicoin（BITCI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00002122 $ 0.00002122 $ 0.00002122 24H最低价 $ 0.0000226 $ 0.0000226 $ 0.0000226 24H最高价 24H最低价 $ 0.00002122$ 0.00002122 $ 0.00002122 24H最高价 $ 0.0000226$ 0.0000226 $ 0.0000226 历史最高 $ 0.120568$ 0.120568 $ 0.120568 最低价 $ 0.00001938$ 0.00001938 $ 0.00001938 涨跌幅（1H） +0.05% 涨跌幅（1D） +1.47% 漲跌幅（7D） -0.46% 漲跌幅（7D） -0.46%

Bitcicoin（BITCI）当前实时价格为 $0.00002233。过去 24 小时内，BITCI 的交易价格在 $ 0.00002122 至 $ 0.0000226 之间波动，市场活跃度显著。BITCI 的历史最高价为 $ 0.120568，历史最低价为 $ 0.00001938。

从短期表现来看，BITCI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.05%，过去 24 小时内变动为 +1.47%，过去 7 天内累计变动为 -0.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bitcicoin（BITCI）市场信息

市值 $ 188.78K$ 188.78K $ 188.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 464.84K$ 464.84K $ 464.84K 流通量 8.45B 8.45B 8.45B 总供应量 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

Bitcicoin 的当前市值为 $ 188.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BITCI 的流通量为 8.45B，总供应量是 20817970797.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 464.84K。