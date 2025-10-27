BINANTS（BINANTS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00009178 $ 0.00009178 $ 0.00009178 24H最低价 $ 0.00009358 $ 0.00009358 $ 0.00009358 24H最高价 24H最低价 $ 0.00009178$ 0.00009178 $ 0.00009178 24H最高价 $ 0.00009358$ 0.00009358 $ 0.00009358 历史最高 $ 0.00034659$ 0.00034659 $ 0.00034659 最低价 $ 0.00008378$ 0.00008378 $ 0.00008378 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.67% 漲跌幅（7D） +3.24% 漲跌幅（7D） +3.24%

BINANTS（BINANTS）当前实时价格为 $0.00009253。过去 24 小时内，BINANTS 的交易价格在 $ 0.00009178 至 $ 0.00009358 之间波动，市场活跃度显著。BINANTS 的历史最高价为 $ 0.00034659，历史最低价为 $ 0.00008378。

从短期表现来看，BINANTS 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.67%，过去 7 天内累计变动为 +3.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BINANTS（BINANTS）市场信息

市值 $ 92.53K$ 92.53K $ 92.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 92.53K$ 92.53K $ 92.53K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BINANTS 的当前市值为 $ 92.53K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BINANTS 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 92.53K。