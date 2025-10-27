BFUSD（BFUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.999846 24H最高价 $ 1.0 历史最高 $ 1.007 最低价 $ 0.997772 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） -0.01% 漲跌幅（7D） -0.01%

BFUSD（BFUSD）当前实时价格为 $0.999928。过去 24 小时内，BFUSD 的交易价格在 $ 0.999846 至 $ 1.0 之间波动，市场活跃度显著。BFUSD 的历史最高价为 $ 1.007，历史最低价为 $ 0.997772。

从短期表现来看，BFUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 -0.01%，过去 7 天内累计变动为 -0.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BFUSD（BFUSD）市场信息

市值 $ 1.32B 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.32B 流通量 1.32B 总供应量 1,320,000,000.0

BFUSD 的当前市值为 $ 1.32B, 它过去 24 小时的交易量为 --。BFUSD 的流通量为 1.32B，总供应量是 1320000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.32B。