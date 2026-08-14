BatCat 今日价格

BatCat (BATCAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.84%。当前 BATCAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BATCAT。

BatCat 目前市值在 $ 34,655 排名第 #-，流通供应量为 999.98M BATCAT。过去 24 小时内，BATCAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BATCAT 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -53.59%。过去一天，总交易量达到 --。

BatCat（BATCAT）市场信息

市值 $ 34.66K$ 34.66K $ 34.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 34.66K$ 34.66K $ 34.66K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,977,279.406589 999,977,279.406589 999,977,279.406589

BatCat 的当前市值为 $ 34.66K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BATCAT 的流通量为 999.98M，总供应量是 999977279.406589，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.66K。