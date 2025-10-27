Base Strategy（BASTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.11% 涨跌幅（1D） +4.89% 漲跌幅（7D） -27.98% 漲跌幅（7D） -27.98%

Base Strategy（BASTR）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BASTR 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BASTR 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BASTR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.11%，过去 24 小时内变动为 +4.89%，过去 7 天内累计变动为 -27.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Base Strategy（BASTR）市场信息

市值 $ 329.63K$ 329.63K $ 329.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 329.63K$ 329.63K $ 329.63K 流通量 97.54B 97.54B 97.54B 总供应量 97,542,066,447.35172 97,542,066,447.35172 97,542,066,447.35172

Base Strategy 的当前市值为 $ 329.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BASTR 的流通量为 97.54B，总供应量是 97542066447.35172，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 329.63K。