aZen 今日价格

aZen (AZEN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 AZEN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AZEN。

aZen 目前市值在 $ 1,202,390 排名第 #-，流通供应量为 2.43B AZEN。过去 24 小时内，AZEN 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00324177，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AZEN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 39.26。

aZen（AZEN）市场信息

市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 成交量（24H） $ 39.26$ 39.26 $ 39.26 完全稀释市值 $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M 流通量 2.43B 2.43B 2.43B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

aZen 的当前市值为 $ 1.20M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 39.26。AZEN 的流通量为 2.43B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.94M。