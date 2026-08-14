Awoo 今日价格

Awoo (AWOO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.90%。当前 AWOO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AWOO。

Awoo 目前市值在 $ 37,508 排名第 #-，流通供应量为 499.99M AWOO。过去 24 小时内，AWOO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AWOO 在过去一小时内波动了 +0.30%，过去7 天内波动了 -1.13%。过去一天，总交易量达到 --。

Awoo（AWOO）市场信息

市值 $ 37.51K$ 37.51K $ 37.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 37.51K$ 37.51K $ 37.51K 流通量 499.99M 499.99M 499.99M 总供应量 499,989,973.55639553 499,989,973.55639553 499,989,973.55639553

Awoo 的当前市值为 $ 37.51K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AWOO 的流通量为 499.99M，总供应量是 499989973.55639553，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 37.51K。