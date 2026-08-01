ELIZAOS 今日价格

ELIZAOS (ELIZAOS) 今日实时价格为 $ 0.0002586，过去 24 小时内变化了 3.49%。当前 ELIZAOS 兑 USD 的汇率为 $ 0.0002586 每 ELIZAOS。

ELIZAOS 目前市值在 $ 2.41M 排名第 #1117，流通供应量为 9.32B ELIZAOS。过去 24 小时内，ELIZAOS 的交易价格在 $ 0.0001851（低点）和 $ 0.0003389（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0394646475100497，而历史最低价为 $ 0.00057840194414383。

短期表现方面，ELIZAOS 在过去一小时内波动了 -2.01%，过去7 天内波动了 -5.21%。过去一天，总交易量达到 $ 294.76K。

ELIZAOS（ELIZAOS）市场信息

排名 No.1117 市值 $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M 成交量（24H） $ 294.76K$ 294.76K $ 294.76K 完全稀释市值 $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M 流通量 9.32B 9.32B 9.32B 最大供应量 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 总供应量 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 流通率 84.69% 所属公链 SOL

ELIZAOS 的当前市值为 $ 2.41M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 294.76K。ELIZAOS 的流通量为 9.32B，总供应量是 10999986979.497707，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.84M。