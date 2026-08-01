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ELIZAOS 当前实时价格为 0.0002586 USD。ELIZAOS 市值为 2,409,368.8482412443072 USD。追踪Malaysia的 ELIZAOS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！ELIZAOS 当前实时价格为 0.0002586 USD。ELIZAOS 市值为 2,409,368.8482412443072 USD。追踪Malaysia的 ELIZAOS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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ELIZAOS实时价格 (ELIZAOS)

1 ELIZAOS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0002597
$0.0002597$0.0002597
-3.49%1D
USD
ELIZAOS (ELIZAOS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:44:12 (UTC+8)

ELIZAOS 今日价格

ELIZAOS (ELIZAOS) 今日实时价格为 $ 0.0002586，过去 24 小时内变化了 3.49%。当前 ELIZAOS 兑 USD 的汇率为 $ 0.0002586 每 ELIZAOS。

ELIZAOS 目前市值在 $ 2.41M 排名第 #1117，流通供应量为 9.32B ELIZAOS。过去 24 小时内，ELIZAOS 的交易价格在 $ 0.0001851（低点）和 $ 0.0003389（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0394646475100497，而历史最低价为 $ 0.00057840194414383

短期表现方面，ELIZAOS 在过去一小时内波动了 -2.01%，过去7 天内波动了 -5.21%。过去一天，总交易量达到 $ 294.76K

ELIZAOS（ELIZAOS）市场信息

No.1117

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

$ 294.76K
$ 294.76K$ 294.76K

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

9.32B
9.32B 9.32B

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

10,999,986,979.497707
10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707

84.69%

SOL

ELIZAOS 的当前市值为 $ 2.41M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 294.76K。ELIZAOS 的流通量为 9.32B，总供应量是 10999986979.497707，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.84M

ELIZAOS 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0001851
$ 0.0001851$ 0.0001851
24H最低价
$ 0.0003389
$ 0.0003389$ 0.0003389
24H最高价

$ 0.0001851
$ 0.0001851$ 0.0001851

$ 0.0003389
$ 0.0003389$ 0.0003389

$ 0.0394646475100497
$ 0.0394646475100497$ 0.0394646475100497

$ 0.00057840194414383
$ 0.00057840194414383$ 0.00057840194414383

-2.01%

-3.49%

-5.21%

-5.21%

ELIZAOS（ELIZAOS）价格历史 USD

跟踪 ELIZAOS 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000009391-3.49%
30天$ -0.0001557-37.59%
60天$ -0.0004609-64.06%
90天$ -0.0007893-75.33%
ELIZAOS 今日价格变化

今天，ELIZAOS 记录了 $ -0.000009391 (-3.49%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

ELIZAOS 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0001557 (-37.59%)，显示了该代币在短期内的表现。

ELIZAOS 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ELIZAOS 的变化为 $ -0.0004609 (-64.06%)，从而更广泛地了解其表现。

ELIZAOS 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0007893 (-75.33%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 ELIZAOS（ELIZAOS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 ELIZAOS 价格历史页面

ELIZAOS 分析

本分析利用人工智能模型评估 ELIZAOS 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

ELIZAOS 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 ELIZAOS 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点中枢 ≤ 现价 ≤ R1位于中枢‑R1 间刚离开中枢，偏中上位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。
EMA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。

**市场结构** ELIZAOS_USDT 4h 现价 0.0009606 USDT 位于中枢 0.0009420 上方 1.97%，处于枢纽体系中性区间。MA 与 EMA 短周期组合均呈现买入占比，价格运行在均线系统上沿。 **动能状态** MACD 录得死叉信号，快慢线方向与均线系统呈现分层状态。RSI 维持中性区间，多空动能未形成集中方向。短周期均线支持与中周期死叉信号同时存在，动能结构处于分散状态。 **关键价位** 上方 R1 位于 0.0009760（上行 1.60%），R2 位于 0.001011（上行 5.24%）构成近端与远端阻力。下方 S1 位于 0.0009070（下行 5.58%），S2 位于 0.0008730（下行 9.12%）为回调参考价位。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 ELIZAOS 的价格？

ELIZAOS 的价格受多个关键因素影响：市场情绪与投资者投机、交易所的交易量与流动性、整体加密货币市场的走势、项目开发进展与合作伙伴关系、社区采用情况与社交媒体热度、影响 AI 代币的监管消息、大户动向与大额交易、技术分析形态，以及更广泛的经济环境。此外，供应动态与代币经济学也发挥着重要作用。

为什么人们想知道 ELIZAOS 今天的价格？

人们希望了解今日ELIZAOS的价格，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、追踪投资组合表现、识别市场趋势、把握买卖时机、评估盈亏状况，以及及时掌握可能影响其投资的市场波动情况。

ELIZAOS 的价格预测

ELIZAOS（ELIZAOS）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，ELIZAOS 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
ELIZAOS (ELIZAOS) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，ELIZAOS 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ELIZAOS 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 ELIZAOS 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 ELIZAOS 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 ELIZAOS

准备好开始使用 ELIZAOS 了吗？在 MEXC 购买 ELIZAOS 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 ELIZAOS 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 ELIZAOS (ELIZAOS) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，ELIZAOS 将立即存入您的钱包。
ELIZAOS (ELIZAOS) 购买教程

ELIZAOS 能做什么？

拥有 ELIZAOS 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 ELIZAOS (ELIZAOS) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是ELIZAOS (ELIZAOS)

ElizaOS 是来自 AI16z 社区的领先开源智能代理框架，通过模块化运行时和记忆系统驱动 200 多个加密原生插件。随着 v2 引入持久状态、实时推理控制台，以及即将推出的 Eliza Cloud 将 API 访问统一到单一的 “Eliza Key”，该框架正逐步发展为一个面向链上与 Web2 场景的可扩展 “代理即服务”（Agent-as-a-Service）平台。

ELIZAOS资源

要更深入地了解 ELIZAOS，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方ELIZAOS网站
区块查询

类别 :

AI AgentsAI FrameworkArtificial Intelligence (AI)

人们还问：关于ELIZAOS的其他问题

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ELIZAOS（ELIZAOS）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
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加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
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02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 ELIZAOS 的更多信息

ELIZAOSUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 ELIZAOS。在 MEXC 上探索 ELIZAOSUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 ELIZAOS (ELIZAOS) 市场

探索现货和合约市场，查看 ELIZAOS 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
ELIZAOS/USDT
$0.0002602
$0.0002602$0.0002602
-3.11%
1.14B (USDT)

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AI Router Protocol

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Thinking Cat

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$0.2301$0.2301

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DAPPOS

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$0.27619$0.27619

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$0.4242
$0.4242$0.4242

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