Astera USD（ASUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.490601 $ 0.490601 $ 0.490601 24H最低价 $ 0.490817 $ 0.490817 $ 0.490817 24H最高价 24H最低价 $ 0.490601$ 0.490601 $ 0.490601 24H最高价 $ 0.490817$ 0.490817 $ 0.490817 历史最高 $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 最低价 $ 0.490601$ 0.490601 $ 0.490601 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.04% 漲跌幅（7D） -0.10% 漲跌幅（7D） -0.10%

Astera USD（ASUSD）当前实时价格为 $0.490602。过去 24 小时内，ASUSD 的交易价格在 $ 0.490601 至 $ 0.490817 之间波动，市场活跃度显著。ASUSD 的历史最高价为 $ 2.0，历史最低价为 $ 0.490601。

从短期表现来看，ASUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.04%，过去 7 天内累计变动为 -0.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Astera USD（ASUSD）市场信息

市值 $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M 流通量 12.00M 12.00M 12.00M 总供应量 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

Astera USD 的当前市值为 $ 5.89M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ASUSD 的流通量为 12.00M，总供应量是 12000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.89M。