ArchAI（ARCHAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00340932 24H最高价 $ 0.00351508 历史最高 $ 0.00836712 最低价 $ 0.00271399 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） +2.36% 漲跌幅（7D） +9.39%

ArchAI（ARCHAI）当前实时价格为 $0.0035139。过去 24 小时内，ARCHAI 的交易价格在 $ 0.00340932 至 $ 0.00351508 之间波动，市场活跃度显著。ARCHAI 的历史最高价为 $ 0.00836712，历史最低价为 $ 0.00271399。

从短期表现来看，ARCHAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 +2.36%，过去 7 天内累计变动为 +9.39%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ArchAI（ARCHAI）市场信息

市值 $ 1.44M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 2.89M 流通量 411.04M 总供应量 822,688,389.0

ArchAI 的当前市值为 $ 1.44M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ARCHAI 的流通量为 411.04M，总供应量是 822688389.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.89M。