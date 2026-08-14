Arai 今日价格

Arai (AA) 今日实时价格为 $ 0.02169878，过去 24 小时内变化了 14.22%。当前 AA 兑 USD 的汇率为 $ 0.02169878 每 AA。

Arai 目前市值在 $ 3,135,897 排名第 #-，流通供应量为 144.50M AA。过去 24 小时内，AA 的交易价格在 $ 0.01842636（低点）和 $ 0.02598623（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.194897，而历史最低价为 $ 0.00407646。

短期表现方面，AA 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -5.62%。过去一天，总交易量达到 $ 1.86M。

Arai（AA）市场信息

市值 $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M 成交量（24H） $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M 完全稀释市值 $ 21.70M$ 21.70M $ 21.70M 流通量 144.50M 144.50M 144.50M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Arai 的当前市值为 $ 3.14M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.86M。AA 的流通量为 144.50M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.70M。