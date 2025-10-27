APX（APX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 1.19 24H最高价 $ 1.21 历史最高 $ 2.42 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -0.04% 涨跌幅（1D） +0.86% 漲跌幅（7D） +0.37%

APX（APX）当前实时价格为 $1.2。过去 24 小时内，APX 的交易价格在 $ 1.19 至 $ 1.21 之间波动，市场活跃度显著。APX 的历史最高价为 $ 2.42，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，APX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.04%，过去 24 小时内变动为 +0.86%，过去 7 天内累计变动为 +0.37%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

APX（APX）市场信息

市值 $ 44.96M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 4.77B 流通量 37.47M 总供应量 3,975,255,603.427746

APX 的当前市值为 $ 44.96M, 它过去 24 小时的交易量为 --。APX 的流通量为 37.47M，总供应量是 3975255603.427746，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.77B。