AMATO 今日价格

AMATO (AMATO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 12.84%。当前 AMATO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AMATO。

AMATO 目前市值在 $ 43,694 排名第 #-，流通供应量为 130.97M AMATO。过去 24 小时内，AMATO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0196137，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AMATO 在过去一小时内波动了 +0.24%，过去7 天内波动了 -17.62%。过去一天，总交易量达到 $ 398.29。

AMATO（AMATO）市场信息

市值 $ 43.69K$ 43.69K $ 43.69K 成交量（24H） $ 398.29$ 398.29 $ 398.29 完全稀释市值 $ 124.67K$ 124.67K $ 124.67K 流通量 130.97M 130.97M 130.97M 总供应量 999,973,384.483679 999,973,384.483679 999,973,384.483679

AMATO 的当前市值为 $ 43.69K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 398.29。AMATO 的流通量为 130.97M，总供应量是 999973384.483679，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 124.67K。