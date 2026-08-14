ALTHEA 今日价格

ALTHEA (ALTHEA) 今日实时价格为 $ 0.03782015，过去 24 小时内变化了 0.49%。当前 ALTHEA 兑 USD 的汇率为 $ 0.03782015 每 ALTHEA。

ALTHEA 目前市值在 $ 551,573 排名第 #-，流通供应量为 14.58M ALTHEA。过去 24 小时内，ALTHEA 的交易价格在 $ 0.03740561（低点）和 $ 0.04013945（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 6.13，而历史最低价为 $ 0.03053209。

短期表现方面，ALTHEA 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +2.59%。过去一天，总交易量达到 $ 1.33K。

ALTHEA（ALTHEA）市场信息

市值 $ 551.57K$ 551.57K $ 551.57K 成交量（24H） $ 1.33K$ 1.33K $ 1.33K 完全稀释市值 $ 820.81K$ 820.81K $ 820.81K 流通量 14.58M 14.58M 14.58M 总供应量 21,702,911.0 21,702,911.0 21,702,911.0

ALTHEA 的当前市值为 $ 551.57K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.33K。ALTHEA 的流通量为 14.58M，总供应量是 21702911.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 820.81K。