AgentLISA 今日价格

AgentLISA (LISA) 今日实时价格为 $ 0.0010687，过去 24 小时内变化了 2.87%。当前 LISA 兑 USD 的汇率为 $ 0.0010687 每 LISA。

AgentLISA 目前市值在 $ 231,082 排名第 #-，流通供应量为 216.23M LISA。过去 24 小时内，LISA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00149066（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.203388，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LISA 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -16.53%。过去一天，总交易量达到 $ 15.50K。

AgentLISA（LISA）市场信息

市值 $ 231.08K$ 231.08K $ 231.08K 成交量（24H） $ 15.50K$ 15.50K $ 15.50K 完全稀释市值 $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M 流通量 216.23M 216.23M 216.23M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AgentLISA 的当前市值为 $ 231.08K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.50K。LISA 的流通量为 216.23M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.07M。