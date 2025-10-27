Agentic Studio（AGENTIC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.01998756 最低价 $ 0.00388743 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00%

Agentic Studio（AGENTIC）当前实时价格为 $0.00394934。过去 24 小时内，AGENTIC 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。AGENTIC 的历史最高价为 $ 0.01998756，历史最低价为 $ 0.00388743。

从短期表现来看，AGENTIC 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Agentic Studio（AGENTIC）市场信息

市值 $ 19.75K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 19.75K 流通量 5.00M 总供应量 5,000,000.0

Agentic Studio 的当前市值为 $ 19.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AGENTIC 的流通量为 5.00M，总供应量是 5000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.75K。