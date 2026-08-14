Agent Town 今日价格

Agent Town (AGENTTOWN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.79%。当前 AGENTTOWN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AGENTTOWN。

Agent Town 目前市值在 $ 12,632.26 排名第 #-，流通供应量为 989.03M AGENTTOWN。过去 24 小时内，AGENTTOWN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AGENTTOWN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.26%。过去一天，总交易量达到 --。

Agent Town（AGENTTOWN）市场信息

市值 $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K 流通量 989.03M 989.03M 989.03M 总供应量 989,033,320.534957 989,033,320.534957 989,033,320.534957

Agent Town 的当前市值为 $ 12.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AGENTTOWN 的流通量为 989.03M，总供应量是 989033320.534957，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.63K。