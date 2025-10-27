Affyn（FYN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00111601 $ 0.00111601 $ 0.00111601 24H最低价 $ 0.00116787 $ 0.00116787 $ 0.00116787 24H最高价 24H最低价 $ 0.00111601$ 0.00111601 $ 0.00111601 24H最高价 $ 0.00116787$ 0.00116787 $ 0.00116787 历史最高 $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.11% 涨跌幅（1D） -0.44% 漲跌幅（7D） -0.58% 漲跌幅（7D） -0.58%

Affyn（FYN）当前实时价格为 $0.00111895。过去 24 小时内，FYN 的交易价格在 $ 0.00111601 至 $ 0.00116787 之间波动，市场活跃度显著。FYN 的历史最高价为 $ 1.84，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FYN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.11%，过去 24 小时内变动为 -0.44%，过去 7 天内累计变动为 -0.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Affyn（FYN）市场信息

市值 $ 429.48K$ 429.48K $ 429.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 流通量 383.92M 383.92M 383.92M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Affyn 的当前市值为 $ 429.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FYN 的流通量为 383.92M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.12M。