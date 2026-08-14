affine 今日价格

affine (SN120) 今日实时价格为 $ 11.98，过去 24 小时内变化了 2.20%。当前 SN120 兑 USD 的汇率为 $ 11.98 每 SN120。

affine 目前市值在 $ 45,638,340 排名第 #-，流通供应量为 3.81M SN120。过去 24 小时内，SN120 的交易价格在 $ 11.63（低点）和 $ 12.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 30.83，而历史最低价为 $ 0.138582。

短期表现方面，SN120 在过去一小时内波动了 +0.13%，过去7 天内波动了 +9.63%。过去一天，总交易量达到 $ 4.25M。

affine（SN120）市场信息

市值 $ 45.64M$ 45.64M $ 45.64M 成交量（24H） $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M 完全稀释市值 $ 45.64M$ 45.64M $ 45.64M 流通量 3.81M 3.81M 3.81M 总供应量 3,809,110.45880429 3,809,110.45880429 3,809,110.45880429

affine 的当前市值为 $ 45.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.25M。SN120 的流通量为 3.81M，总供应量是 3809110.45880429，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45.64M。