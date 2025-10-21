XL1（XL1）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0008935 $ 0.0008935 $ 0.0008935 24H最低价 $ 0.0011692 $ 0.0011692 $ 0.0011692 24H最高价 24H最低价 $ 0.0008935$ 0.0008935 $ 0.0008935 24H最高价 $ 0.0011692$ 0.0011692 $ 0.0011692 历史最高 $ 0.003549262214266047$ 0.003549262214266047 $ 0.003549262214266047 最低价 $ 0.000752957257810761$ 0.000752957257810761 $ 0.000752957257810761 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -1.38% 漲跌幅（7D） -24.46% 漲跌幅（7D） -24.46%

XL1（XL1）当前实时价格为 $ 0.0009324。过去 24 小时内，XL1 的交易价格在 $ 0.0008935 至 $ 0.0011692 之间波动，市场活跃度显著。XL1 的历史最高价为 $ 0.003549262214266047，历史最低价为 $ 0.000752957257810761。

从短期表现来看，XL1 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -1.38%，过去 7 天内累计变动为 -24.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

XL1（XL1）市场信息

排名 No.1418 市值 $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M 成交量（24H） $ 25.48K$ 25.48K $ 25.48K 完全稀释市值 $ 35.43M$ 35.43M $ 35.43M 流通量 5.74B 5.74B 5.74B 最大供应量 ---- -- 总供应量 38,000,000,000 38,000,000,000 38,000,000,000 所属公链 ETH

XL1 的当前市值为 $ 5.35M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 25.48K。XL1 的流通量为 5.74B，总供应量是 38000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.43M。