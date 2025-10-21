XL1 当前实时价格为 0.0009324 USD。跟踪 XL1 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 XL1 价格趋势。XL1 当前实时价格为 0.0009324 USD。跟踪 XL1 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 XL1 价格趋势。

XL1实时价格 (XL1)

1 XL1 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0009324
$0.0009324$0.0009324
-1.38%1D
USD
XL1 (XL1) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:32:13 (UTC+8)

XL1（XL1）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0008935
$ 0.0008935$ 0.0008935
24H最低价
$ 0.0011692
$ 0.0011692$ 0.0011692
24H最高价

$ 0.0008935
$ 0.0008935$ 0.0008935

$ 0.0011692
$ 0.0011692$ 0.0011692

$ 0.003549262214266047
$ 0.003549262214266047$ 0.003549262214266047

$ 0.000752957257810761
$ 0.000752957257810761$ 0.000752957257810761

0.00%

-1.38%

-24.46%

-24.46%

XL1（XL1）当前实时价格为 $ 0.0009324。过去 24 小时内，XL1 的交易价格在 $ 0.0008935$ 0.0011692 之间波动，市场活跃度显著。XL1 的历史最高价为 $ 0.003549262214266047，历史最低价为 $ 0.000752957257810761

从短期表现来看，XL1 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -1.38%，过去 7 天内累计变动为 -24.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

XL1（XL1）市场信息

No.1418

$ 5.35M
$ 5.35M$ 5.35M

$ 25.48K
$ 25.48K$ 25.48K

$ 35.43M
$ 35.43M$ 35.43M

5.74B
5.74B 5.74B

--
----

38,000,000,000
38,000,000,000 38,000,000,000

ETH

XL1 的当前市值为 $ 5.35M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 25.48K。XL1 的流通量为 5.74B，总供应量是 38000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.43M

XL1（XL1）价格历史 USD

跟踪 XL1 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000013047-1.38%
30天$ -0.0001037-10.01%
60天$ +0.0004324+86.48%
90天$ +0.0004324+86.48%
XL1 今日价格变化

今天，XL1 记录了 $ -0.000013047 (-1.38%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

XL1 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0001037 (-10.01%)，显示了该代币在短期内的表现。

XL1 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，XL1 的变化为 $ +0.0004324 (+86.48%)，从而更广泛地了解其表现。

XL1 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.0004324 (+86.48%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 XL1（XL1）的全部历史价格和价格走势吗？

什么是XL1 (XL1)

XYO 最初是一家专注于位置证明 (PoS) 的数据公司，为联网设备提供位置确定性。随着时间的推移，XYO 逐渐发展成为一家成熟的数据公司，收集和验证现实世界和虚拟数据，并将其连接到 Web2 和 Web3 应用。XYO 通过推出 XYO Layer One 区块链扩展了其生态系统，该区块链专为支持 DePIN、RWA、AI 以及类似数据驱动行业的密集数据需求而构建。XYO Layer One 区块链为 AI 和 DePIN 等数据密集型行业提供专用解决方案，其独特的架构支持通过统一的共享账本同时运行多个区块链。它能够无缝处理数据，同时保持精确性和可扩展性，确保满足各种应用的需求。

XL1在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 XL1 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 XL1 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 XL1 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 XL1 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

XL1 价格预测 (USD)

XL1（XL1）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 XL1（XL1）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 XL1 的长期和短期价格预测。

XL1（XL1）代币经济

了解 XL1（XL1）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 XL1 代币的完整经济学

如何购买XL1 (XL1)

正在寻找如何购买 XL1？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买XL1。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

XL1 兑换为当地货币

要更深入地了解 XL1，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方XL1网站
区块查询

人们还问：关于XL1的其他问题

XL1（XL1）今日价格是多少？
XL1 实时价格为 0.0009324 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 XL1 兑 USD 的价格是多少？
当前 XL1 兑 USD 的价格为 $ 0.0009324。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
XL1 的市值是多少？
XL1 的市值为 $ 5.35M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
XL1 的流通供应量是多少？
XL1 的流通供应量为 5.74B USD
XL1 的历史最高价（ATH）是多少？
XL1 的历史最高价是 0.003549262214266047 USD
XL1 的历史最低价（ATL）是多少？
XL1 的历史最低价是 0.000752957257810761 USD
XL1 的交易量是多少？
XL1 的 24 小时实时交易量为 $ 25.48K USD
XL1 今年会涨吗？
XL1 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 XL1 价格预测 获取更深入的分析。
XL1（XL1）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

