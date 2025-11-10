XYO 最初是一家专注于位置证明 (PoS) 的数据公司，为联网设备提供位置确定性。随着时间的推移，XYO 逐渐发展成为一家成熟的数据公司，收集和验证现实世界和虚拟数据，并将其连接到 Web2 和 Web3 应用。XYO 通过推出 XYO Layer One 区块链扩展了其生态系统，该区块链专为支持 DePIN、RWA、AI 以及类似数据驱动行业的密集数据需求而构建。XYO Layer One 区块链为 AI 和 DePIN 等数据密集型行业提供专用解决方案，其独特的架构支持通过统一的共享账本同时运行多个区块链。它能够无缝处理数据，同时保持精确性和可扩展性，确保满足各种应用的需求。