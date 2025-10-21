X Empire（XEMPIRE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00003337 $ 0.00003337 $ 0.00003337 24H最低价 $ 0.00003511 $ 0.00003511 $ 0.00003511 24H最高价 24H最低价 $ 0.00003337$ 0.00003337 $ 0.00003337 24H最高价 $ 0.00003511$ 0.00003511 $ 0.00003511 历史最高 $ 0.000579987908814942$ 0.000579987908814942 $ 0.000579987908814942 最低价 $ 0.000026116313720794$ 0.000026116313720794 $ 0.000026116313720794 涨跌幅（1H） +1.99% 涨跌幅（1D） +0.37% 漲跌幅（7D） +2.74% 漲跌幅（7D） +2.74%

X Empire（XEMPIRE）当前实时价格为 $ 0.00003476。过去 24 小时内，XEMPIRE 的交易价格在 $ 0.00003337 至 $ 0.00003511 之间波动，市场活跃度显著。XEMPIRE 的历史最高价为 $ 0.000579987908814942，历史最低价为 $ 0.000026116313720794。

从短期表现来看，XEMPIRE 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.99%，过去 24 小时内变动为 +0.37%，过去 7 天内累计变动为 +2.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

X Empire（XEMPIRE）市场信息

排名 No.803 市值 $ 23.98M$ 23.98M $ 23.98M 成交量（24H） $ 55.48K$ 55.48K $ 55.48K 完全稀释市值 $ 23.98M$ 23.98M $ 23.98M 流通量 690.00B 690.00B 690.00B 最大供应量 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 总供应量 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 流通率 100.00% 所属公链 TONCOIN

X Empire 的当前市值为 $ 23.98M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.48K。XEMPIRE 的流通量为 690.00B，总供应量是 690000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.98M。