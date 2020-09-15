WING（WING）代币经济学

WING（WING）代币经济学

深入了解 WING（WING），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。
USD

WING（WING）信息

Wing 是基於本體區塊鏈首個融合信用要素的 DeFi 跨鏈平臺 。基於本體去中心化身份與去中心化評分體系，Wing 構建的 DeFi 平臺，支持不同 DeFi 產品的跨鏈協同交互。Wing 引入的風控保障機制，將結合平臺自身的去中心化治理模式，形成“借”、“貸”和“保”三方良性博弈，並創新性地提供信用評估模組作為平臺上信貸類產品的有力支撐。據瞭解，Wing 將發行其數字資產通證 WING，無募集資、無預挖，其社區 Wing DAO 將採用開放治理的模式。下一步 Wing 將聚焦於抵押品的種類擴展、在產品中融入信用要素和擴展去中心化金融服務自主組織三大方向。 WING Token (WING) 是 WING DAO 的治理憑證，具備一系列的治理權益。WING Token 的權益完全歸屬 WING DAO，不會有任何形式的對特定個人或團隊的預先分配，也不會用來進行任何融資。團隊希望通過 WING 推動 Wing 專案平臺上更多優質 DeFi 專案湧現，讓去中心化金融普惠每一個人。

币种官网：
https://wing.finance/
币种白皮书：
https://docs.wing.finance/
区块查询：
https://explorer.ont.io/

WING（WING）代币经济学和价格数据分析

快速了解 WING（WING）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。

市值：
$ 865.98K
$ 865.98K$ 865.98K
总供应量：
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
流通量：
$ 5.12M
$ 5.12M$ 5.12M
FDV (完全稀释估值)：
$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M
最高价：
$ 172.2715
$ 172.2715$ 172.2715
最低价：
$ 0.0706085391929573
$ 0.0706085391929573$ 0.0706085391929573
当前价格：
$ 0.1691
$ 0.1691$ 0.1691

WING（WING）代币经济模型：关键指标与应用场景

了解 WING（WING）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。

关键代币经济指标及其计算方式：

总供应量（Total Supply）：

已创建或将要创建的 WING 代币的最大数量。

流通供应量（Circulating Supply）：

当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。

最大供应量（Max Supply）：

WING 代币可能存在的总数量上限。

完全稀释估值（FDV）：

当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。

通胀率（Inflation Rate）：

反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。

为什么这些代币经济指标对交易者很重要？

流通供应量高 = 流动性强。

最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。

代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。

FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。

现在您已经了解了 WING 代币经济模型的功能，赶快查看 WING 代币的实时价格吧！

如何购买 WING

想将 WING（WING）添加到您的投资组合中吗？MEXC 提供多种购买 WING 的方式，包括信用卡、银行转账和点对点交易。无论您是新手还是专业用户，MEXC 都能让您轻松、安全地购买加密货币。

WING（WING）价格历史

分析 WING 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。

WING 价格预测

想知道 WING 的未来走势吗？我们的 WING 价格预测页面结合市场情绪、历史趋势和技术指标，为您提供前瞻性的观点。

为什么选择 MEXC？

MEXC 是全球领先的加密货币交易所，深受全球数百万用户信赖。无论您是新手还是资深交易者，MEXC 都是您进入加密世界的最便捷途径。

支持现货与合约，超过 4,000 个交易对
上币速度领先业内其他中心化交易所
行业 #1 的流动性
超低手续费，配备 24/7 客服支持
用户资金拥有 100%+ 储备金透明度
超低门槛：1 USDT 即可购买加密货币
mc_how_why_title
立刻尝试用 1 USDT 购买加密货币，轻松入门无负担！

免责声明

代币经济数据来自第三方。MEXC 不保证其准确性。请在做出任何投资决策前自行审慎评估。