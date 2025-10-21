VPEPE（VPEPE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0681 24H最低价 $ 0.0762 24H最高价 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） +3.54% 涨跌幅（1D） +3.81% 漲跌幅（7D） +27.94%

VPEPE（VPEPE）当前实时价格为 $ 0.076。过去 24 小时内，VPEPE 的交易价格在 $ 0.0681 至 $ 0.0762 之间波动，市场活跃度显著。VPEPE 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，VPEPE 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.54%，过去 24 小时内变动为 +3.81%，过去 7 天内累计变动为 +27.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

VPEPE（VPEPE）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 142.90K 完全稀释市值 $ 304.00M 流通量 ---- 总供应量 4,000,000,000 所属公链 TONCOIN

VPEPE 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 142.90K。VPEPE 的流通量为 --，总供应量是 4000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 304.00M。