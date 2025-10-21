Velora（VLR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.009939 $ 0.009939 $ 0.009939 24H最低价 $ 0.010309 $ 0.010309 $ 0.010309 24H最高价 24H最低价 $ 0.009939$ 0.009939 $ 0.009939 24H最高价 $ 0.010309$ 0.010309 $ 0.010309 历史最高 $ 0.06763306123106956$ 0.06763306123106956 $ 0.06763306123106956 最低价 $ 0.0098567760124902$ 0.0098567760124902 $ 0.0098567760124902 涨跌幅（1H） +0.34% 涨跌幅（1D） -0.09% 漲跌幅（7D） -2.13% 漲跌幅（7D） -2.13%

Velora（VLR）当前实时价格为 $ 0.010267。过去 24 小时内，VLR 的交易价格在 $ 0.009939 至 $ 0.010309 之间波动，市场活跃度显著。VLR 的历史最高价为 $ 0.06763306123106956，历史最低价为 $ 0.0098567760124902。

从短期表现来看，VLR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.34%，过去 24 小时内变动为 -0.09%，过去 7 天内累计变动为 -2.13%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Velora（VLR）市场信息

排名 No.3818 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 56.57K$ 56.57K $ 56.57K 完全稀释市值 $ 20.53M$ 20.53M $ 20.53M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 总供应量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 ETH

Velora 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.57K。VLR 的流通量为 0.00，总供应量是 2000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.53M。