Nexsay 当前实时价格为 0.0000638 USD。跟踪 NEXSAY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 NEXSAY 价格趋势。Nexsay 当前实时价格为 0.0000638 USD。跟踪 NEXSAY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 NEXSAY 价格趋势。

更多关于 NEXSAY

NEXSAY 价格信息

NEXSAY 白皮书

NEXSAY 币种官网

NEXSAY 代币经济

NEXSAY 价格预测

NEXSAY 价格历史

NEXSAY 购买指南

NEXSAY 兑换法币计算

NEXSAY 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Nexsay 图标

Nexsay实时价格 (NEXSAY)

1 NEXSAY 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0000638
$0.0000638$0.0000638
-3.47%1D
USD
Nexsay (NEXSAY) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:12:51 (UTC+8)

Nexsay（NEXSAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0000624
$ 0.0000624$ 0.0000624
24H最低价
$ 0.0000685
$ 0.0000685$ 0.0000685
24H最高价

$ 0.0000624
$ 0.0000624$ 0.0000624

$ 0.0000685
$ 0.0000685$ 0.0000685

--
----

--
----

-2.30%

-3.47%

-36.52%

-36.52%

Nexsay（NEXSAY）当前实时价格为 $ 0.0000638。过去 24 小时内，NEXSAY 的交易价格在 $ 0.0000624$ 0.0000685 之间波动，市场活跃度显著。NEXSAY 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，NEXSAY 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.30%，过去 24 小时内变动为 -3.47%，过去 7 天内累计变动为 -36.52%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nexsay（NEXSAY）市场信息

--
----

$ 33.83K
$ 33.83K$ 33.83K

$ 6.38M
$ 6.38M$ 6.38M

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

BSC

Nexsay 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 33.83K。NEXSAY 的流通量为 --，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.38M

Nexsay（NEXSAY）价格历史 USD

跟踪 Nexsay 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000002293-3.47%
30天$ -0.0024362-97.45%
60天$ -0.0024362-97.45%
90天$ -0.0024362-97.45%
Nexsay 今日价格变化

今天，NEXSAY 记录了 $ -0.000002293 (-3.47%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Nexsay 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0024362 (-97.45%)，显示了该代币在短期内的表现。

Nexsay 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，NEXSAY 的变化为 $ -0.0024362 (-97.45%)，从而更广泛地了解其表现。

Nexsay 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0024362 (-97.45%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Nexsay（NEXSAY）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Nexsay 价格历史页面

什么是Nexsay (NEXSAY)

Nexsay 是将去中心化通信技术与先进的人工智能相结合的下一代 Web3.0 AI 聊天平台。

Nexsay在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Nexsay 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 NEXSAY 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Nexsay 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Nexsay 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Nexsay 价格预测 (USD)

Nexsay（NEXSAY）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Nexsay（NEXSAY）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Nexsay 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Nexsay 价格预测

Nexsay（NEXSAY）代币经济

了解 Nexsay（NEXSAY）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 NEXSAY 代币的完整经济学

如何购买Nexsay (NEXSAY)

正在寻找如何购买 Nexsay？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Nexsay。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

NEXSAY 兑换为当地货币

1 Nexsay（NEXSAY） to VND
1.678897
1 Nexsay（NEXSAY） to AUD
A$0.000097614
1 Nexsay（NEXSAY） to GBP
0.00004785
1 Nexsay（NEXSAY） to EUR
0.000054868
1 Nexsay（NEXSAY） to USD
$0.0000638
1 Nexsay（NEXSAY） to MYR
RM0.000269236
1 Nexsay（NEXSAY） to TRY
0.002680238
1 Nexsay（NEXSAY） to JPY
¥0.0097614
1 Nexsay（NEXSAY） to ARS
ARS$0.094518424
1 Nexsay（NEXSAY） to RUB
0.005149298
1 Nexsay（NEXSAY） to INR
0.005603554
1 Nexsay（NEXSAY） to IDR
Rp1.063332908
1 Nexsay（NEXSAY） to PHP
0.003746336
1 Nexsay（NEXSAY） to EGP
￡E.0.003031138
1 Nexsay（NEXSAY） to BRL
R$0.000343244
1 Nexsay（NEXSAY） to CAD
C$0.000088682
1 Nexsay（NEXSAY） to BDT
0.00780593
1 Nexsay（NEXSAY） to NGN
0.093002536
1 Nexsay（NEXSAY） to COP
$0.247286248
1 Nexsay（NEXSAY） to ZAR
R.0.00109736
1 Nexsay（NEXSAY） to UAH
0.002678962
1 Nexsay（NEXSAY） to TZS
T.Sh.0.157530494
1 Nexsay（NEXSAY） to VES
Bs0.0135256
1 Nexsay（NEXSAY） to CLP
$0.0601634
1 Nexsay（NEXSAY） to PKR
Rs0.018047744
1 Nexsay（NEXSAY） to KZT
0.034300794
1 Nexsay（NEXSAY） to THB
฿0.002082432
1 Nexsay（NEXSAY） to TWD
NT$0.001967592
1 Nexsay（NEXSAY） to AED
د.إ0.000234146
1 Nexsay（NEXSAY） to CHF
Fr0.000050402
1 Nexsay（NEXSAY） to HKD
HK$0.000495088
1 Nexsay（NEXSAY） to AMD
֏0.024369686
1 Nexsay（NEXSAY） to MAD
.د.م0.000587598
1 Nexsay（NEXSAY） to MXN
$0.00117392
1 Nexsay（NEXSAY） to SAR
ريال0.000238612
1 Nexsay（NEXSAY） to ETB
Br0.00975183
1 Nexsay（NEXSAY） to KES
KSh0.008216802
1 Nexsay（NEXSAY） to JOD
د.أ0.0000452342
1 Nexsay（NEXSAY） to PLN
0.000232232
1 Nexsay（NEXSAY） to RON
лв0.000278806
1 Nexsay（NEXSAY） to SEK
kr0.000599082
1 Nexsay（NEXSAY） to BGN
лв0.000107184
1 Nexsay（NEXSAY） to HUF
Ft0.02140171
1 Nexsay（NEXSAY） to CZK
0.00133342
1 Nexsay（NEXSAY） to KWD
د.ك0.0000195228
1 Nexsay（NEXSAY） to ILS
0.000209264
1 Nexsay（NEXSAY） to BOB
Bs0.000439582
1 Nexsay（NEXSAY） to AZN
0.00010846
1 Nexsay（NEXSAY） to TJS
SM0.000593978
1 Nexsay（NEXSAY） to GEL
0.000172898
1 Nexsay（NEXSAY） to AOA
Kz0.058371258
1 Nexsay（NEXSAY） to BHD
.د.ب0.0000239888
1 Nexsay（NEXSAY） to BMD
$0.0000638
1 Nexsay（NEXSAY） to DKK
kr0.000409596
1 Nexsay（NEXSAY） to HNL
L0.001673474
1 Nexsay（NEXSAY） to MUR
0.002904176
1 Nexsay（NEXSAY） to NAD
$0.001105016
1 Nexsay（NEXSAY） to NOK
kr0.000638
1 Nexsay（NEXSAY） to NZD
$0.000110374
1 Nexsay（NEXSAY） to PAB
B/.0.0000638
1 Nexsay（NEXSAY） to PGK
K0.000271788
1 Nexsay（NEXSAY） to QAR
ر.ق0.000232232
1 Nexsay（NEXSAY） to RSD
дин.0.006431678
1 Nexsay（NEXSAY） to UZS
soʻm0.768674522
1 Nexsay（NEXSAY） to ALL
L0.005301142
1 Nexsay（NEXSAY） to ANG
ƒ0.000114202
1 Nexsay（NEXSAY） to AWG
ƒ0.000114202
1 Nexsay（NEXSAY） to BBD
$0.0001276
1 Nexsay（NEXSAY） to BAM
KM0.000107184
1 Nexsay（NEXSAY） to BIF
Fr0.1876358
1 Nexsay（NEXSAY） to BND
$0.000082302
1 Nexsay（NEXSAY） to BSD
$0.0000638
1 Nexsay（NEXSAY） to JMD
$0.010215656
1 Nexsay（NEXSAY） to KHR
0.256224628
1 Nexsay（NEXSAY） to KMF
Fr0.0270512
1 Nexsay（NEXSAY） to LAK
1.386956494
1 Nexsay（NEXSAY） to LKR
රු0.019344798
1 Nexsay（NEXSAY） to MDL
L0.001090342
1 Nexsay（NEXSAY） to MGA
Ar0.2873871
1 Nexsay（NEXSAY） to MOP
P0.000509762
1 Nexsay（NEXSAY） to MVR
0.00097614
1 Nexsay（NEXSAY） to MWK
MK0.11038038
1 Nexsay（NEXSAY） to MZN
MT0.00407682
1 Nexsay（NEXSAY） to NPR
रु0.008944122
1 Nexsay（NEXSAY） to PYG
0.4492796
1 Nexsay（NEXSAY） to RWF
Fr0.0924462
1 Nexsay（NEXSAY） to SBD
$0.000525712
1 Nexsay（NEXSAY） to SCR
0.000884268
1 Nexsay（NEXSAY） to SRD
$0.002534774
1 Nexsay（NEXSAY） to SVC
$0.000556974
1 Nexsay（NEXSAY） to SZL
L0.001105016
1 Nexsay（NEXSAY） to TMT
m0.000223938
1 Nexsay（NEXSAY） to TND
د.ت0.0001871892
1 Nexsay（NEXSAY） to TTD
$0.000431926
1 Nexsay（NEXSAY） to UGX
Sh0.2215136
1 Nexsay（NEXSAY） to XAF
Fr0.0359832
1 Nexsay（NEXSAY） to XCD
$0.00017226
1 Nexsay（NEXSAY） to XOF
Fr0.0359832
1 Nexsay（NEXSAY） to XPF
Fr0.0065076
1 Nexsay（NEXSAY） to BWP
P0.00090915
1 Nexsay（NEXSAY） to BZD
$0.0001276
1 Nexsay（NEXSAY） to CVE
$0.006048878
1 Nexsay（NEXSAY） to DJF
Fr0.0112926
1 Nexsay（NEXSAY） to DOP
$0.004081286
1 Nexsay（NEXSAY） to DZD
د.ج0.008302932
1 Nexsay（NEXSAY） to FJD
$0.000144826
1 Nexsay（NEXSAY） to GNF
Fr0.554741
1 Nexsay（NEXSAY） to GTQ
Q0.000487432
1 Nexsay（NEXSAY） to GYD
$0.013327182
1 Nexsay（NEXSAY） to ISK
kr0.0077836

Nexsay资源

要更深入地了解 Nexsay，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Nexsay网站
区块查询

人们还问：关于Nexsay的其他问题

Nexsay（NEXSAY）今日价格是多少？
NEXSAY 实时价格为 0.0000638 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 NEXSAY 兑 USD 的价格是多少？
当前 NEXSAY 兑 USD 的价格为 $ 0.0000638。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Nexsay 的市值是多少？
NEXSAY 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
NEXSAY 的流通供应量是多少？
NEXSAY 的流通供应量为 -- USD
NEXSAY 的历史最高价（ATH）是多少？
NEXSAY 的历史最高价是 -- USD
NEXSAY 的历史最低价（ATL）是多少？
NEXSAY 的历史最低价是 -- USD
NEXSAY 的交易量是多少？
NEXSAY 的 24 小时实时交易量为 $ 33.83K USD
NEXSAY 今年会涨吗？
NEXSAY 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 NEXSAY 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:12:51 (UTC+8)

Nexsay（NEXSAY）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

NEXSAY 兑 USD 计算器

数量

NEXSAY
NEXSAY
USD
USD

1 NEXSAY = 0.0000638 USD

交易 NEXSAY

NEXSAY/USDT
$0.0000638
$0.0000638$0.0000638
-3.76%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,544.57
$114,544.57$114,544.57

+0.74%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,156.27
$4,156.27$4,156.27

+1.98%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03979
$0.03979$0.03979

-0.27%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4537
$5.4537$5.4537

-12.60%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.99
$199.99$199.99

+0.21%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,156.27
$4,156.27$4,156.27

+1.98%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,544.57
$114,544.57$114,544.57

+0.74%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.99
$199.99$199.99

+0.21%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6559
$2.6559$2.6559

+0.57%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20568
$0.20568$0.20568

+1.29%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0153
$0.0153$0.0153

-74.50%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000091
$0.000000000000091$0.000000000000091

+24.65%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010658
$0.010658$0.010658

-8.27%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000013508
$0.000000000000000000013508$0.000000000000000000013508

+1,698.66%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000016
$0.000000000000016$0.000000000000016

+220.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003375
$0.0003375$0.0003375

+69.34%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.14934
$0.14934$0.14934

+56.49%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000083
$0.0000000000000000000083$0.0000000000000000000083

+45.61%