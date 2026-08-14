USDCx 今日价格

USDCx (USDCX) 今日实时价格为 $ 1.0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 USDCX 兑 USD 的汇率为 $ 1.0 每 USDCX。

USDCx 目前市值在 $ 150,019 排名第 #-，流通供应量为 150.00K USDCX。过去 24 小时内，USDCX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.002，而历史最低价为 $ 0.999279。

短期表现方面，USDCX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

USDCx（USDCX）市场信息

市值 $ 150.02K$ 150.02K $ 150.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 150.02K$ 150.02K $ 150.02K 流通量 150.00K 150.00K 150.00K 总供应量 150,000.0 150,000.0 150,000.0

USDCx 的当前市值为 $ 150.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。USDCX 的流通量为 150.00K，总供应量是 150000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 150.02K。