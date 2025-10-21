TXC 当前实时价格为 5.298 USD。跟踪 TXC 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TXC 价格趋势。TXC 当前实时价格为 5.298 USD。跟踪 TXC 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TXC 价格趋势。

TXC 图标

TXC实时价格 (TXC)

1 TXC 兑换为 USD 的实时价格：

$5.298
-1.04%1D
USD
TXC (TXC) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:46:16 (UTC+8)

TXC（TXC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 5.29
24H最低价
$ 5.433
24H最高价

$ 5.29
$ 5.433
--
--
-0.90%

-1.04%

+36.09%

+36.09%

TXC（TXC）当前实时价格为 $ 5.298。过去 24 小时内，TXC 的交易价格在 $ 5.29$ 5.433 之间波动，市场活跃度显著。TXC 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，TXC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.90%，过去 24 小时内变动为 -1.04%，过去 7 天内累计变动为 +36.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TXC（TXC）市场信息

--
$ 23.02K
$ 1.87B
--
353,396,296
TEXITCOIN

TXC 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 23.02K。TXC 的流通量为 --，总供应量是 353396296，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.87B

TXC（TXC）价格历史 USD

跟踪 TXC 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.05568-1.04%
30天$ +3.298+164.90%
60天$ +3.298+164.90%
90天$ +3.298+164.90%
TXC 今日价格变化

今天，TXC 记录了 $ -0.05568 (-1.04%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

TXC 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +3.298 (+164.90%)，显示了该代币在短期内的表现。

TXC 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，TXC 的变化为 $ +3.298 (+164.90%)，从而更广泛地了解其表现。

TXC 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +3.298 (+164.90%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 TXC（TXC）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 TXC 价格历史页面

什么是TXC (TXC)

对于德克萨斯人来说，TEXITcoin 是一种快速的、第 1 层数字货币，专门在德克萨斯州开采，旨在实现几代人的诚实贸易。

TXC在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 TXC 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 TXC 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 TXC 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 TXC 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

TXC 价格预测 (USD)

TXC（TXC）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 TXC（TXC）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 TXC 的长期和短期价格预测。

现在就查看 TXC 价格预测

TXC（TXC）代币经济

了解 TXC（TXC）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 TXC 代币的完整经济学

如何购买TXC (TXC)

正在寻找如何购买 TXC？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买TXC。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

TXC 兑换为当地货币

1 TXC（TXC） to VND
139,416.87
1 TXC（TXC） to AUD
A$8.05296
1 TXC（TXC） to GBP
3.9735
1 TXC（TXC） to EUR
4.5033
1 TXC（TXC） to USD
$5.298
1 TXC（TXC） to MYR
RM22.35756
1 TXC（TXC） to TRY
222.56898
1 TXC（TXC） to JPY
¥810.594
1 TXC（TXC） to ARS
ARS$7,883.90082
1 TXC（TXC） to RUB
421.66782
1 TXC（TXC） to INR
465.32334
1 TXC（TXC） to IDR
Rp88,299.96468
1 TXC（TXC） to PHP
311.09856
1 TXC（TXC） to EGP
￡E.251.60202
1 TXC（TXC） to BRL
R$28.50324
1 TXC（TXC） to CAD
C$7.36422
1 TXC（TXC） to BDT
648.2103
1 TXC（TXC） to NGN
7,723.00056
1 TXC（TXC） to COP
$20,534.83608
1 TXC（TXC） to ZAR
R.91.1256
1 TXC（TXC） to UAH
222.46302
1 TXC（TXC） to TZS
T.Sh.13,113.82152
1 TXC（TXC） to VES
Bs1,123.176
1 TXC（TXC） to CLP
$4,996.014
1 TXC（TXC） to PKR
Rs1,498.69824
1 TXC（TXC） to KZT
2,848.36374
1 TXC（TXC） to THB
฿172.87374
1 TXC（TXC） to TWD
NT$163.39032
1 TXC（TXC） to AED
د.إ19.44366
1 TXC（TXC） to CHF
Fr4.18542
1 TXC（TXC） to HKD
HK$41.11248
1 TXC（TXC） to AMD
֏2,025.21348
1 TXC（TXC） to MAD
.د.م48.79458
1 TXC（TXC） to MXN
$97.4832
1 TXC（TXC） to SAR
ريال19.8675
1 TXC（TXC） to ETB
Br809.21652
1 TXC（TXC） to KES
KSh682.96518
1 TXC（TXC） to JOD
د.أ3.756282
1 TXC（TXC） to PLN
19.28472
1 TXC（TXC） to RON
лв23.15226
1 TXC（TXC） to SEK
kr49.69524
1 TXC（TXC） to BGN
лв8.90064
1 TXC（TXC） to HUF
Ft1,776.63132
1 TXC（TXC） to CZK
110.67522
1 TXC（TXC） to KWD
د.ك1.621188
1 TXC（TXC） to ILS
17.37744
1 TXC（TXC） to BOB
Bs36.5562
1 TXC（TXC） to AZN
9.0066
1 TXC（TXC） to TJS
SM49.32438
1 TXC（TXC） to GEL
14.35758
1 TXC（TXC） to AOA
Kz4,847.19318
1 TXC（TXC） to BHD
.د.ب1.992048
1 TXC（TXC） to BMD
$5.298
1 TXC（TXC） to DKK
kr34.01316
1 TXC（TXC） to HNL
L138.91356
1 TXC（TXC） to MUR
241.16496
1 TXC（TXC） to NAD
$91.70838
1 TXC（TXC） to NOK
kr52.98
1 TXC（TXC） to NZD
$9.16554
1 TXC（TXC） to PAB
B/.5.298
1 TXC（TXC） to PGK
K22.5165
1 TXC（TXC） to QAR
ر.ق19.28472
1 TXC（TXC） to RSD
дин.534.40926
1 TXC（TXC） to UZS
soʻm63,831.31062
1 TXC（TXC） to ALL
L440.21082
1 TXC（TXC） to ANG
ƒ9.48342
1 TXC（TXC） to AWG
ƒ9.48342
1 TXC（TXC） to BBD
$10.596
1 TXC（TXC） to BAM
KM8.90064
1 TXC（TXC） to BIF
Fr15,623.802
1 TXC（TXC） to BND
$6.83442
1 TXC（TXC） to BSD
$5.298
1 TXC（TXC） to JMD
$848.58066
1 TXC（TXC） to KHR
21,362.8605
1 TXC（TXC） to KMF
Fr2,246.352
1 TXC（TXC） to LAK
115,173.91074
1 TXC（TXC） to LKR
රු1,606.8834
1 TXC（TXC） to MDL
L90.43686
1 TXC（TXC） to MGA
Ar23,972.81424
1 TXC（TXC） to MOP
P42.33102
1 TXC（TXC） to MVR
81.0594
1 TXC（TXC） to MWK
MK9,181.9638
1 TXC（TXC） to MZN
MT338.5422
1 TXC（TXC） to NPR
रु742.93854
1 TXC（TXC） to PYG
37,573.416
1 TXC（TXC） to RWF
Fr7,676.802
1 TXC（TXC） to SBD
$43.65552
1 TXC（TXC） to SCR
73.6422
1 TXC（TXC） to SRD
$210.48954
1 TXC（TXC） to SVC
$46.25154
1 TXC（TXC） to SZL
L91.70838
1 TXC（TXC） to TMT
m18.59598
1 TXC（TXC） to TND
د.ت15.539034
1 TXC（TXC） to TTD
$35.92044
1 TXC（TXC） to UGX
Sh18,394.656
1 TXC（TXC） to XAF
Fr2,988.072
1 TXC（TXC） to XCD
$14.3046
1 TXC（TXC） to XOF
Fr2,988.072
1 TXC（TXC） to XPF
Fr540.396
1 TXC（TXC） to BWP
P75.54948
1 TXC（TXC） to BZD
$10.596
1 TXC（TXC） to CVE
$502.88616
1 TXC（TXC） to DJF
Fr937.746
1 TXC（TXC） to DOP
$339.072
1 TXC（TXC） to DZD
د.ج689.5347
1 TXC（TXC） to FJD
$12.02646
1 TXC（TXC） to GNF
Fr46,066.11
1 TXC（TXC） to GTQ
Q40.5297
1 TXC（TXC） to GYD
$1,107.17604
1 TXC（TXC） to ISK
kr646.356

TXC资源

要更深入地了解 TXC，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方TXC网站
区块查询

人们还问：关于TXC的其他问题

TXC（TXC）今日价格是多少？
TXC 实时价格为 5.298 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 TXC 兑 USD 的价格是多少？
当前 TXC 兑 USD 的价格为 $ 5.298。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
TXC 的市值是多少？
TXC 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
TXC 的流通供应量是多少？
TXC 的流通供应量为 -- USD
TXC 的历史最高价（ATH）是多少？
TXC 的历史最高价是 -- USD
TXC 的历史最低价（ATL）是多少？
TXC 的历史最低价是 -- USD
TXC 的交易量是多少？
TXC 的 24 小时实时交易量为 $ 23.02K USD
TXC 今年会涨吗？
TXC 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 TXC 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:46:16 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

TXC 兑 USD 计算器

数量

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 5.298 USD

交易 TXC

TXC/USDT
$5.298
-1.04%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

