TXC（TXC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 5.29 $ 5.29 $ 5.29 24H最低价 $ 5.433 $ 5.433 $ 5.433 24H最高价 24H最低价 $ 5.29$ 5.29 $ 5.29 24H最高价 $ 5.433$ 5.433 $ 5.433 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.90% 涨跌幅（1D） -1.04% 漲跌幅（7D） +36.09% 漲跌幅（7D） +36.09%

TXC（TXC）当前实时价格为 $ 5.298。过去 24 小时内，TXC 的交易价格在 $ 5.29 至 $ 5.433 之间波动，市场活跃度显著。TXC 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，TXC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.90%，过去 24 小时内变动为 -1.04%，过去 7 天内累计变动为 +36.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TXC（TXC）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K 完全稀释市值 $ 1.87B$ 1.87B $ 1.87B 流通量 ---- -- 总供应量 353,396,296 353,396,296 353,396,296 所属公链 TEXITCOIN

TXC 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 23.02K。TXC 的流通量为 --，总供应量是 353396296，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.87B。