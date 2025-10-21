Taiwan Semiconductor（TSMON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 294.92 24H最高价 $ 300.48 历史最高 $ 315.98059769287 最低价 $ 228.88466810009672 涨跌幅（1H） -0.17% 涨跌幅（1D） +1.62% 漲跌幅（7D） +1.24%

Taiwan Semiconductor（TSMON）当前实时价格为 $ 299.86。过去 24 小时内，TSMON 的交易价格在 $ 294.92 至 $ 300.48 之间波动，市场活跃度显著。TSMON 的历史最高价为 $ 315.98059769287，历史最低价为 $ 228.88466810009672。

从短期表现来看，TSMON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.17%，过去 24 小时内变动为 +1.62%，过去 7 天内累计变动为 +1.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Taiwan Semiconductor（TSMON）市场信息

排名 No.2121 市值 $ 1.18M 成交量（24H） $ 54.63K 完全稀释市值 $ 1.18M 流通量 3.93K 总供应量 3,925.7485096 所属公链 ETH

Taiwan Semiconductor 的当前市值为 $ 1.18M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.63K。TSMON 的流通量为 3.93K，总供应量是 3925.7485096，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.18M。